Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией будет производить С-500, которые защищают от ударов из космоса

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России За рубежом
ЗРС С-500 (2019) | Фото: youtube.com

Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией будет производить С-500, которые защищают от ударов из космоса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика намерена принять участие в производстве комплексов противовоздушной обороны С-500 вместе с Россией.

С-500 "Прометей" и "Триумфатор-М" новое поколение зенитно-ракетных комплексов разработки концерна "Алмаз-Антей". Комплекс должен обеспечить прикрытие отдельных регионов, крупных городов, промышленных объектов и приоритетных стратегических целей. Также среди задач зенитного комплекса ставятся уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолётов и БПЛА как обычных высотных, так и гиперзвуковых ракет со скоростью 5 M и выше; уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ.

С-500 интегрируется в единую сеть с системами С-400, С-300ВМ4 (Антей-2500) и С-350 (Витязь), образуя комплексную систему ПВО[5].

По мнению National Interest, С-500, как ожидается, сможет одновременно перехватывать до десяти боеголовок, поступающих из космоса.

Добавим, что Эрдоган рассчитывает не только на российские ПВО, но и на американские самолёты F-35. "Рано или поздно мы получим F-35. Варианта, при котором мы их не получим, нет", - сказал Эрдоган.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией будет производить С-500, которые защищают от ударов из космоса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: реджеп тайип эрдоган, с-500



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети