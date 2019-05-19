Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией будет производить С-500, которые защищают от ударов из космоса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика намерена принять участие в производстве комплексов противовоздушной обороны С-500 вместе с Россией.

С-500 "Прометей" и "Триумфатор-М" новое поколение зенитно-ракетных комплексов разработки концерна "Алмаз-Антей". Комплекс должен обеспечить прикрытие отдельных регионов, крупных городов, промышленных объектов и приоритетных стратегических целей. Также среди задач зенитного комплекса ставятся уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолётов и БПЛА как обычных высотных, так и гиперзвуковых ракет со скоростью 5 M и выше; уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ.

С-500 интегрируется в единую сеть с системами С-400, С-300ВМ4 (Антей-2500) и С-350 (Витязь), образуя комплексную систему ПВО[5].

По мнению National Interest, С-500, как ожидается, сможет одновременно перехватывать до десяти боеголовок, поступающих из космоса.

Добавим, что Эрдоган рассчитывает не только на российские ПВО, но и на американские самолёты F-35. "Рано или поздно мы получим F-35. Варианта, при котором мы их не получим, нет", - сказал Эрдоган.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.