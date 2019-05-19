"Красная машина" получила путевку в четвертьфинал чемпионата мира

"Красная машина" досрочно въехала в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею. Российская сборная единственная одержала победы во всех пяти матчах чемпионата, набрав 15 очков, который проходит в Словакии.

Накануне подопечные Ильи Воробьева обыграли латышей 3:1

Таким образом россияне уже гарантировали себе место в четвертьфинале. Путевку получили и спортсмены из Финляндии, благодаря победе сборной США над датчанами. Финны накопили 13 очков и также выходят из группы.