Все пассажиры рейса Ульяновск - Москва отказались лететь на "Cуперджете"

Пассажиры рейса Ульяновск - Москва авиакомпании Аэрофлот отказались лететь на самолете марки Sukhoi Superjet 100, после того, как вылет был прерван по техническим причинам. Известно, что самолет пошел на разгон, когда сработал аварийный датчик отказа гидросистемы и пилот принял решение прервать взлет. Борт на тот момент разогнался до 55 км/ч.

Все пассажиры отказались продолжать полет на этом самолете после устранения неполадок. Аэрофлот предоставил им Airbus A320 и обеспечил всем необходимым, передает РИА Новости.

Напомним, в начале мая самолет аналогичной конструкции совершил аварийную посадку в Шереметьево. В результате на борту начался пожар, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.