13 Сентября 2020
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Общество
Сергей Лазарев Евровидение-2019 (2019) | Фото:instagram.com/lazarevsergey

Евровидение выиграл Дункан Лоуренс, 24-летний артист из Нидерландов

Артист из Нидерландов Дункан Лоуренс выиграл конкурс "Евровидение-2019". Он получил 492 балла в сумме от жюри и телеголосования. На втором месте конкурсант из Италии, а россиянин Сергей Лазарев оказался третьим. Разрыв между первым и вторым местом составил 27 очков, сообщается на сайте конкурса. У Лазарев сумел набрать 369 очков.

Нидерланды не выигрывали Евровидение 44 года подряд - последний победитель из этой страны был награжден в 1975 году.

Лоуренс родился в 1994 году. Выступая на отборе в качестве представителя Нидерландов, Дункан сказал: "В последние несколько лет многие известные исполнители представляли Нидерланды на песенном конкурсе "Евровидение". Я не очень известен, но это тоже хорошо, в Нидерландах много молодых и талантливых музыкантов. Мое участие доказывает, что нет ничего невозможного. Вы можете неожиданно получить возможность представлять свою страну на международной арене. Я очень горжусь тем, что представляю свою страну... я отдам ей все!”

Сергей Лазарев, напомним, участвовал в Евровидении во второй раз. Ранее, в 2016 году певец также занял 3 место, но результат был выше по баллам -он набрал 491 очко. По результатам зрительского голосования выступление Сергея стало лучшим. Лазарев получил также Премию Марселя Безансона в номинации "Приз зрительских симпатий".

В этот раз песню для Лазарева написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской певицей Шерон Вон. Широкой публике композиция, которая называется Scream ("Крик"), была представлена 9 марта 2019 года. Постановкой выступления занялся хореограф и режиссер Фокас Евангелинос. Именно он ставил номер Лазареву на "Евровидение-2016".

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Евровидение выиграл Дункан Лоуренс, 24-летний артист из Нидерландов

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Теги: евровидение, дункан лоуренс, сергей лазарев



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