В Сургутском районе утонули двое рыбаков, еще один пропал без вести

В субботу, 18 мая, в районе деревни Сайгатина в Сургутском районе Югры на протоке реки перевернулась лодка с тремя рыбаками.

Как сообщили Накануне.RU в СК СКР по ХМАО, тела двух мужчин обнаружены, их личности установлены. Поиски третьего сейчас продолжаются.

По факту ЧП начата проверка. В СК отметили, что при визуальном осмотре тел погибших признаков насильственной смерти не выявлено. Причина смерти мужчин будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.