13 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
экспедиция Ямал-Арктика, лодка (2019) | Фото: yanao.ru

В Сургутском районе утонули двое рыбаков, еще один пропал без вести

В субботу, 18 мая, в районе деревни Сайгатина в Сургутском районе Югры на протоке реки перевернулась лодка с тремя рыбаками.

Как сообщили Накануне.RU в СК СКР по ХМАО, тела двух мужчин обнаружены, их личности установлены. Поиски третьего сейчас продолжаются.

По факту ЧП начата проверка. В СК отметили, что при визуальном осмотре тел погибших признаков насильственной смерти не выявлено. Причина смерти мужчин будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

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В Сургутском районе утонули двое рыбаков, еще один пропал без вести

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Теги: рыбаки, лодка, сургутский район, пропавший без вести



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Развитие сюжета:

Ранее 20.05.2019 10:05 Мск В Югре нашли тело третьего рыбака, который плыл в опрокинувшейся лодке

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