В Екатеринбурге на Компрессорном "чайник" на "Ладе" сбил 8-летнего мальчика

ДТП с участием ребенка произошло в субботу около шести вечера на улице Латвийской в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды городского УГИБДД,

18-летний юноша за рулем "ВАЗ 211440" наехал на мальчика, переходившего дорогу в неустановленном для этого месте по ходу движения автомобиля.

Пострадавшего ребенка с места ДТП "скорая помощь" доставила в ДГКБ№9. У мальчика был диагностирован ушиб мягких тканей правого бедра. После осмотра ребенка отпустили домой.

В ГИБДД отметили, что водитель, допустивший наезд, имел стаж управления автомобилем в один месяц.