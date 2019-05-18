В Москве проверяют Киевский, Курский и Ярославский вокзалы – сообщения о бомбах

В Москве экстренные службы стянуты к Киевскому, Курскому и Ярославскому вокзалам – поступили анонимные сообщения о заложенных бомбах. При этом на Ярославском вокзале была проведена эвакуация, а два остальных продолжили работать в штатном режиме, сообщает "Говорит Москва".

Ранее стало известно, что из-за сообщения о минировании эвакуирован сочинский аэропорт. Сообщение также было анонимным и поступило на сайт воздушной гавани. А в Санкт-Петербурге "заминировали" несколько самолетов – в Пулково поступили сообщения о бомбах на борту. В результате служба безопасности обыскала самолеты, также еще раз досмотрели пассажиров. Самолеты вылетели с задержкой.