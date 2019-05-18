В Верхней Пышме 12-летнего мальчика придавило бетонной плитой забора – ребенок погиб

В Верхней Пышме прокуратура проверяет обстоятельства гибели 12-летнего ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ЧП произошло в субботу, 18 мая, около 19 часов вечера.

Трое мальчиков перелезали через забор гаражно-строительного кооператива на ул. Машиностроителей. Два мальчика успели перелезть через забор, а когда третий ребенок перелазил через него, забор упал на него. Забор выполнен из бетонных плит. В результате происшествия ребенок погиб.

Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.

В настоящее время устанавливается, на чьем балансе находится ограждение, принадлежность земельного участка. Будет установлено, соблюдены ли были требования федерального законодательства при возведении ограждения.

Кроме того, будут выясняться иные обстоятельства, которые привели к гибели ребенка.