12 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
снос гаражей, ликвидация гаражей, незаконные гаражи в Сургуте (2018) | Фото: администрация Сургута

В Верхней Пышме 12-летнего мальчика придавило бетонной плитой забора – ребенок погиб

В Верхней Пышме прокуратура проверяет обстоятельства гибели 12-летнего ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ЧП произошло в субботу, 18 мая, около 19 часов вечера.

Трое мальчиков перелезали через забор гаражно-строительного кооператива на ул. Машиностроителей. Два мальчика успели перелезть через забор, а когда третий ребенок перелазил через него, забор упал на него. Забор выполнен из бетонных плит. В результате происшествия ребенок погиб.

Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.

В настоящее время устанавливается, на чьем балансе находится ограждение, принадлежность земельного участка. Будет установлено, соблюдены ли были требования федерального законодательства при возведении ограждения.

Кроме того, будут выясняться иные обстоятельства, которые привели к гибели ребенка.

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В Верхней Пышме 12-летнего мальчика придавило бетонной плитой забора – ребенок погиб

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Теги: верхняя пышма, бетонная плита, забор



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