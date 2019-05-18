12 Сентября 2020
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(2019) | Фото: eurovision.tv

Белоруссию частично отстранили от голосования на "Евровидении-2019"

За несколько часов до финала "Евровидения-2019" разразился страшный скандал: организаторы отстраняют от голосования Белоруссию, это значит, что страна не сможет отдать свои 12 баллов ни за одного из участников. А ведь именно братья-белорусы чаще всего максимально поддерживают российских участников (эта логика действует и в обратную сторону). Правда, голосовать телезрителям будет можно - запрет касается только профессионального жюри.

Как сообщает Super, Белоруссию дисквалифицировали за утечку результатов о голосовании профессионального жюри, которое выносит свое решение не в прямом эфире, а за день до финала. Результаты этого голосования, по правилам "Евровидения" должны быть засекречены до финала, чтобы избежать влияния на голосующую аудиторию. Эту информацию подтвердили организаторы конкурса.

Национальное жюри каждой страны оценивает выступления всех участников и отправляет данные в EBU, который уже в день самого эфира суммируются с голосами телеаудитории. Если обнародовать итоги голосования жюри раньше времени — не избежать инсинуаций. Вот на этом и попались белорусы, допустившие утечку — итоги голосования жюри были слиты в сеть.

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Белоруссию частично отстранили от голосования на "Евровидении-2019"

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Теги: белоруссия, евровидение-2019, скандал, дисквалификация



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