Эксперт рассказал петербуржцам, как избавить Заксобрание от Резника и других подобных депутатов

Депутат ЗакСа Петербурга Максим Резник не перестает удивлять питерскую общественность. Накануне стало известно, что парламентарий оказался под подозрением не только в употреблении запрещенных веществ, но и в коррупционном сговоре. На днях руководитель строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко рассказал «Невским Новостям» о том, как парламентарии Заксобрания вымогали взятки у предпринимателей в обмен на невмешательство в рабочий процесс.



По словам бизнесмена, сговор образовался во времена, когда пост вице-губернатора занимал Игорь Албин, который, как полагают некоторые эксперты, никак не противостоял деятельности парламентариев, опасаясь лишиться поддержки политиков.



Принцип "деятельности" был прост – политики создавали ситуаицю, при которой бизнесу проще было выдавать определенную «дань» за то, что им не будут чинить препятствий работе предприятий. Отказ от обеспечения "дани" грозил тем, что депутаты заваливали генпрокуратуру запросами на проверку, якобы организовывали протесты «местных жителей» и чинили помехи иными способами.

Глущенко утверждает, что деньги с бизнесменов фактически "требовали" пять депутатов, среди которых был и Максим Резник. Также в списке упоминается Сергей Нотяг, на сегодняшний день отбывающий наказание за взяточничество. Сама строительная компания «Воин-В» пострадала от вымогательства шесть лет назад, когда приступила к строительству жилья в Кировском районе по программе реновации. По словам бизнесмена, мирные отношения могли быть только тогда, когда депутаты получали "дань".





Журналист издания «НьюИнформ» побеседовал с политическим аналитиком Владимиром Соловейчиком. Вопрос, который задали журналисты был ожидаемый - может ли такой человек, как Резник, занимать депутатское кресло?

Эксперт заметил, что парламентарий представляет в ЗакСе фракцию «Партия Роста», обозначив её участников как «перебежчиков и проходимцев». Эта как бы партия является последним прибежищем для тех, кого исключили из других партий и движений. Резник не исключение – его выгнали из «Яблока». Соловейчик отметил, что не стоит доверять подобному политическому объединению. А в завершение эксперт посоветовал избирателям Северной столицы хорошо думать и просто не голосовать за «Партию Роста», ведь это хороший способ избавить Заксобрание от недостойных людей, подобных Резнику.



Напомним, в начале мая Максим Резник был уличен в курении веществ, очень похожих на наркотики. Тогда в редакцию «Невских Новостей» соседи депутата прислали несколько видеозаписей с участием парламентария. Чиновник неадекватно повел себя на первомайском шествии, вызвав подозрение горожан в том, что он находится «под кайфом». А когда жители Петербурга вместе с коллегами депутата потребовали от Резника пройти тест на наркотики, он отказался и на некоторое время сбежал в Чехию. Вернувшись, возмутитель спокойствия , вполне возможно, оказался в банальном алкогольном запое и даже, возможно, избил собственную жену.

На днях скандального депутата вызывали в отделение полиции на допрос по делу о наркотиках. На вопросы следователей отвечала жена депутата под строгим контролем его адвоката.

Жители города считают, что подобным людям однозначно не место во власти, ведь они должны быть примером для горожан и заниматься решением их проблем, а не набивать собственные карманы и «гулять» в Праге, употребляя наркотики.