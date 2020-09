Шварценеггер прокомментировал нападение на него: "Я думал, это толпа меня толкает, такое часто бывает"

"Спасибо за беспокойство, но беспокоиться не о чем, - пишет Арнольд в твиттере. – Я думал, что меня толкает толпа, что часто случается. Я понял, что на меня напали, только когда увидел видео, как и все вы. Я просто рад, что этот идиот не прервал мою трансляцию в Snapchat".

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.