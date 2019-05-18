Сочинский аэропорт эвакуируют из-за сообщения о минировании

В Сочи эвакуируют аэропорт из-за сообщения о минировании, передает радиостанция "Говорит Москва". "Интерфакс" сообщает, что информация о минировании поступила на сайт аэропорта. Других подробностей пока нет.

Между тем, сегодня несколько самолетов в петербургском аэропорту Пулково задержались на вылет также из-за анонимных сообщений о минировании на борту. В итоге служба безопасности проверила самолеты и ничего не нашла, досмотрели еще раз и пассажиров.