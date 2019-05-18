Кураторы "Ельцин-центра" и выставки "Революция в прямом эфире" открестились от протестов за сквер, хотя события рифмуются

В "Ельцин-центре" открылась выставка "Революция в прямом эфире", которая по задумке авторов должна "демифологизировать" перестройку, как сказал один из кураторов исторического проекта, в народе сложилось мнение, что тогда власть захватила "какая-то темная сила и навязала весь ход событий", экспонаты служат цели доказать то, что вся страна поддерживала перемены и произошла советская демократическая революция, об этом рассказал корреспонденту Накануне.RU куратор выставки Евгений Емельянов.

"25 мая этого года исполняется 30 лет со дня открытия первого Съезда народных депутатов Советского Союза, и у нас плановая юбилейная выставка, посвященная этой дате", - рассказал корреспонденту Накануне.RU куратор выставки Евгений Емельянов.

"Идея свободы, идея того, что революция - это ценность, в советском дискурсе доминировала всю историю СССР, - говорит Емельянов. - Сейчас к революциям относятся гораздо более критично, у нас имеется опыт".

Значимую часть экспозиции занимают события в Тбилиси, где был разгон демонстрации, акцентируют внимание на том, что погибло почти 20 человек. Кураторы подчеркивают, что они показывают обе точки зрения - и грузинской стороны, и генерала Радионова, который отвечал за этот разгон. Тем самым в "Ельцин-центре" показывают, что на тот момент страна была "неоднородна" и существовали противоположные мнения, но в целом все поддержали демократическое движение.

Многие СМИ и эксперты коррелируют деятельность "Ельцин-центра" и протестного "пятачка" у Театра драмы, который находится буквально в ста метрах от входа в исторический президентский центр, воспевающий ростки свободы, обучающий молодежь отстаивать свои "гражданские права" по примеру Ельцина. Удивительно, что спустя четыре дня после начала массовых протестов, где многие недовольные застройкой сквера вели прямые трансляции с места событий, в центре им. Бориса Ельцина в ночь музеев, один из самых массовых праздников в Екатеринбурге, открылась выставка "Революция в прямом эфире". "Мы внезапно оказались более актуальны, чем ожидали", - сказал Емельянов по этому поводу.

Но кураторы "Ельцин-центра", который воспевает революционный дух свободы 90-х и делает выставки о протестах 30-летней давности, от сегодняшних протестов у Театра драмы открестились, связи со своей деятельностью и молодежными выступлениями они не видят: "Связь одна - "Ельцин-центр" находится в центре, и протесты проходят в центре, другой связи нет", - уверил Евгений Емельянов.

"Вы знаете, все не так однозначно, - добавил Емельянов про протестные выступления. - Ведь характерно, что первый протест был вызван тем, что были нарушены моральные нормы, то есть люди не ожидают от церкви, что ее будут защищать люди в военной форме, это очень многих всколыхнуло. У многих трепетное отношение к церкви, они не ожидают такого от представителей духовенства. Если же смотреть с той точки зрения, что люди хотят, чтобы их услышали, люди хотят достучаться до власти, то в каком-то смысле эти события рифмуются, гражданская активность растет".