12 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Лаврентий Берия, отец атомной бомбы СССР, Забытые вожди, Иосиф Сталин (2017) | Фото: yaplakal.com

Киевская прокуратура объявила о подозрении бывшему руководству СССР

Киевская "прокуратура Крыма" заявила, что установила организаторов и исполнителей депортации крымских татар и объявила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 УК Украины (геноцид), бывшему руководству СССР. Об этом сообщает пресс-служба конторы.
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Отмечается, что в результате расследования прокуратура узнала, что депортация проходила под руководством бывшего замнаркома внутренних дел СССР, замнаркома госбезопастности и замначальника Управления войск НКВД по охране железной дороги.

Однако главной проблемой является получение документов из стран, куда перемещались крымские татары. Для получения копий необходимых архивных документов, установления и допроса возможных свидетелей прокуратурой были направлены запросы о международной правовой помощи в Узбекистан, Казахстан и Россию.

После неоднократных писем-напоминаний ни Узбекистан, ни Казахстан не предоставили эту информацию, а Россия ответила отказом. В письме Генпрокуратуры РФ указано, что предоставление такой информации противоречит интересам национальной безопасности России. И Киев обратился к Таджикистану и Киргизии.

Уголовное дело киевская прокуратура ведет с 2015 года. В 2017 году она объявила о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии. Согласно украинскому уголовному законодательству, органы следствия сообщают лицу о подозрении в совершении преступления перед вызовом его на допрос. Поэтому ни генпрокурор, ни киевский "прокурор Крыма" не рискнули тогда подписать это "уведомление". Это сделал один из работников прокуратуры. Как обстоят дела с нынешними уведомлениями о подозрении, не сообщается.

На Украине сегодня отмечается День памяти жертв депортации крымских татар. После возвращения Крыма в состав России президент РФ Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымских татар и других народов, пострадавших от репрессий.

депортация(2016)|Фото: e-reading.life

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Киевская прокуратура объявила о подозрении бывшему руководству СССР

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Теги: Украина, крымские татары, депортация, СССР



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