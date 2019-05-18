12 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
Арнольд Шваценеггер (2019) | Фото:YouTube.com

На 71-летнего Арнольда Шварценеггера напал неизвестный

На 71-летнего Арнольда Шварценеггера напал неизвестный мужчина. Это произошло в одном из колледжей ЮАР, где известный актер и культурист был почетным гостем на соревнованиях по прыжкам на скакалке.

На видео, распространяющемся в сети, видно, что некий мужчина подкрадывается к Арнольду сзади, а затем с размаху бьет его в спину двумя ногами, от чего Шварценеггер, до этого общавшийся с детьми и прессой, падает. Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента актер не пострадал. Нападавшего сразу же схватили охранники Шваценеггера. Дальнейшая судьба мужчины пока неизвестна.

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На 71-летнего Арнольда Шварценеггера напал неизвестный

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Теги: арнольд шваценеггер, нападение, удар ногами



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Развитие сюжета:

Ранее 19.05.2019 11:53 Мск "Нападение на Шварценеггера было тщательно спланировано". Организаторы рассказали об инциденте
Ранее 18.05.2019 19:14 Мск Шварценеггер прокомментировал нападение на него: "Я думал, это толпа меня толкает, такое часто бывает"

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