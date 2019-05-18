На 71-летнего Арнольда Шварценеггера напал неизвестный

На 71-летнего Арнольда Шварценеггера напал неизвестный мужчина. Это произошло в одном из колледжей ЮАР, где известный актер и культурист был почетным гостем на соревнованиях по прыжкам на скакалке.

На видео, распространяющемся в сети, видно, что некий мужчина подкрадывается к Арнольду сзади, а затем с размаху бьет его в спину двумя ногами, от чего Шварценеггер, до этого общавшийся с детьми и прессой, падает. Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента актер не пострадал. Нападавшего сразу же схватили охранники Шваценеггера. Дальнейшая судьба мужчины пока неизвестна.