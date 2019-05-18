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Урал-Локомотив, финал Кубка России, драка (2017) | Фото: Спорт-Экспресс

На воскресный матч "Урал" – "Локомотив" продано 20 тысяч билетов

На матч "Урал" – "Локомотив" 19 мая придет не менее 20 тыс. зрителей – столько билетов уже реализовано по состоянию на 18 мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского футбольного клуба.

В воскресенье, 19 мая, "Урал" и "Локомотив" проведут матч 29-го тура российской премьер-лиги. Это будет заключительный домашний матч "Урала" в этом сезоне. Встреча на "Екатеринбург Арене" начнется в 13:30 по местному времени.

В пресс-службе отметили, что это будет своеобразная репетиция финала Кубка России, в котором эти две команды снова встретятся – 22 мая в Самаре.

"Что касается премьер-лиги, "Урал" уже решил практически все турнирные задачи: наша команда по итогам прошлого тура обезопасила себя от попадания в стыковые матчи и сейчас борется за попадание в 10-ку сильнейших. "Локомотив" же находится в турнирной таблице на втором месте и борется за серебряные награды, которые дадут этому клубу прямую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов", - рассказали в клубе.

Болельщиков по традиции ждет масштабная развлекательная программа. На территории "Екатеринбург Арены" перед матчем с "Локомотивом" пройдет выставка военной техники, а поскольку 19 мая – день пионерии, - то для зрителей приготовлено в честь этого специальное советское меню в точках питания. Кроме того, любой желающий сможет попробовать сдать нормативы ГТО.

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На воскресный матч "Урал" – "Локомотив" продано 20 тысяч билетов

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Теги: урал-локомотив, премьер-лига, кубок россии



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