12 Сентября 2020
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Происшествия В России
нерадивая мать (2013) | Фото:В.Н. Горелых

Мать девочки, подбросившая ребенка в поликлинику, задержана вместе со своим сожителем

В Москве задержаны 21-летняя девушка, оставившая накануне дочь в поликлинике на севере столицы, а также 27-летний сожитель дамы. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения в отношении фигурантов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, уголовное дело в отношении этой пары выделено в отдельное производство.

Уголовное дело ранее было возбуждено по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

По данным следствия, молодая женщина совместно с сожителем посчитали, что её ребёнок будет мешать их дальнейшим взаимоотношениям. "16 мая, реализуя свой преступный умысел совместно с сожителем, обманным путём забрали девочку от родственницы и отвезли её в поликлинику на севере Москвы. Мама оставила девочку одну, вышла из медицинского учреждения и уехала с ожидающим её сожителем домой. Во избежание идентификации своей личности, мать ребёнка перед поликлиникой надела на лицо медицинскую маску", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время двухлетняя девочка находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

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Мать девочки, подбросившая ребенка в поликлинику, задержана вместе со своим сожителем

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Теги: задержание, брошенный ребенок, оставление в опасности, уголовное дело



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Развитие сюжета:

Ранее 19.05.2019 12:57 Мск Более 40 семей захотели удочерить девочку, брошенную в московской поликлинике

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