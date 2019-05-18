Мать девочки, подбросившая ребенка в поликлинику, задержана вместе со своим сожителем

В Москве задержаны 21-летняя девушка, оставившая накануне дочь в поликлинике на севере столицы, а также 27-летний сожитель дамы. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения в отношении фигурантов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, уголовное дело в отношении этой пары выделено в отдельное производство.

Уголовное дело ранее было возбуждено по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

По данным следствия, молодая женщина совместно с сожителем посчитали, что её ребёнок будет мешать их дальнейшим взаимоотношениям. "16 мая, реализуя свой преступный умысел совместно с сожителем, обманным путём забрали девочку от родственницы и отвезли её в поликлинику на севере Москвы. Мама оставила девочку одну, вышла из медицинского учреждения и уехала с ожидающим её сожителем домой. Во избежание идентификации своей личности, мать ребёнка перед поликлиникой надела на лицо медицинскую маску", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время двухлетняя девочка находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.