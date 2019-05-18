В Екатеринбургской епархии собираются устроить презентацию собора Святой Екатерины

В Екатеринбургской епархии прокомментировали сегодняшнюю встречу главы Екатеринбурга с горожанами, выступающими за сохранение сквера у драмтеатра, а также решение областных властей предложить екатеринбуржцам альтернативные площадки для строительства храма Святой Екатерины.

Судя по всему, в епархии не слишком позитивно восприняли пришедшие новости. Руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии, член Общественной палаты региона протоиерей Максим Миняйло говорит: "Надеемся, что те доводы, которые, в том числе, в ближайшее время будут представлены в ходе широкомасштабной презентации, также как и данные по благоустройству набережной до Макаровского моста, позволят горожанам получить достоверную информацию о проекте, и жители Екатеринбурга поддержат через опрос то самое место на Октябрьской площади, потому что это место приближает начало строительства храма святой Екатерины".

Отец Максим отметил: "Мы строим храм не вместо сквера, мы строим этот храм вместе со сквером, мы преображаем всю территорию, мы пересаживаем насаждения, мы благоустраиваем значительную территорию, которая будет для общего пользования, которая порадует горожан, будет служить им многие-многие десятилетия".

В Екатеринбургской епархии уверены, что противостояние по вопросу строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади возникло в связи с недоинформированностью горожан.

Отец Максим отметил, что после знакомства с проектом, увидев, как преобразится набережная и каким прекрасным станет сквер, горожане одобрят этот проект.

Перенос места, по мнению отца Максима, сделает невозможным строительство храма к юбилею города: "Любой перенос на другое место ставит не только под некоторое сомнение саму возможность этой стройки, но, в том числе, и в связи с приближающимся юбилеем нашего города может сделать постройку этого храма невозможной и несвоевременной".