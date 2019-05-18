"На первом все продано": финалист шоу "Голос. Дети" снялся в "говорящей" рекламе

Финалист шоу "Голос. Дети" из Казахстана Ержан Максим, занявший при голосовании второе место, снялся в рекламе жилого комплекса вместе со своей мамой Гульмирой Алибек.

По сюжету, Ержан с мамой приходят к риелтору, чтобы выбрать квартиру. Увидев во дворе девочку, вокалист начинает петь и очаровывает всех жильцов дома. Позже он возвращается к маме и сообщает, что влюбился — не в девочку, а в жилой комплекс.

Ержан интересуется у риелтора, можно ли купить квартиру на первом этаже. "Нет, на первом все продано, есть на втором", — говорит девушка. Эржан отвечает: "Эх, опять", cсылаясь, очевидно, на инцидент с "накруткой" голосов в финале шоу "Голос. Дети" на Первом канале, сообщает Лента.Ру.

Напомним, Первый канал после получения результатов проверки голосования аннулировал итоги, согласно которым первое место заняла дочь Алсу Микелла Абрамова. Каким образом будут пересмотрены результаты – пока не сообщается.