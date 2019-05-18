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Общество В бывшем СССР
Ержан Максим (2019) | Фото:YouTube.com

"На первом все продано": финалист шоу "Голос. Дети" снялся в "говорящей" рекламе

Финалист шоу "Голос. Дети" из Казахстана Ержан Максим, занявший при голосовании второе место, снялся в рекламе жилого комплекса вместе со своей мамой Гульмирой Алибек.

По сюжету, Ержан с мамой приходят к риелтору, чтобы выбрать квартиру. Увидев во дворе девочку, вокалист начинает петь и очаровывает всех жильцов дома. Позже он возвращается к маме и сообщает, что влюбился — не в девочку, а в жилой комплекс.

Ержан интересуется у риелтора, можно ли купить квартиру на первом этаже. "Нет, на первом все продано, есть на втором", — говорит девушка. Эржан отвечает: "Эх, опять", cсылаясь, очевидно, на инцидент с "накруткой" голосов в финале шоу "Голос. Дети" на Первом канале, сообщает Лента.Ру.

Напомним, Первый канал после получения результатов проверки голосования аннулировал итоги, согласно которым первое место заняла дочь Алсу Микелла Абрамова. Каким образом будут пересмотрены результаты – пока не сообщается.

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"На первом все продано": финалист шоу "Голос. Дети" снялся в "говорящей" рекламе

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Теги: ержан максим, первый канал, голос. дети



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Развитие сюжета:

Ранее 12.07.2019 13:44 Мск Дочь Алсу Микелла и Ержан Максим сняли клип про любовь
Ранее 11.06.2019 15:20 Мск Аудитор назвал регионы, из которых шло "аномальное" голосование в финале шоу "Голос. Дети"
Ранее 04.06.2019 10:16 Мск Скандал на шоу "Голос. Дети": Алсу сравнила критиков своей семьи с гиенами
Ранее 31.05.2019 12:51 Мск Родственник финалистки шоу "Голос. Дети" написал заявление в полицию на Алсу и ее мужа
Ранее 26.05.2019 21:08 Мск Дочь Алсу прокомментировала шоу "Голос. Дети"
Ранее 25.05.2019 10:25 Мск Соцсети бурно отреагировали на спецвыпуск "Голос. Дети"
Ранее 25.05.2019 08:09 Мск Все финалисты шоу "Голос. Дети" стали победителями
Ранее 24.05.2019 12:31 Мск В субботу на Первом канале будут повторно выбирать победителя шоу "Голос. Дети"
Ранее 22.05.2019 14:00 Мск Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг ее дочери и шоу "Голос. Дети"

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Ранее 17.05.2019 09:09 Мск Аудитор голосования в шоу "Голос. Дети" предложил проверять и другие системы выборов
Ранее 16.05.2019 14:39 Мск Первый канал аннулировал результаты голосования в финале шоу "Голос Дети"
Ранее 16.05.2019 14:23 Мск Group-IB заявила о накрутках в пользу дочери Алсу на "Голос. Дети"
Ранее 15.05.2019 14:03 Мск Первый канал и Group-IB призвали не верить никаким "источникам" до окончания проверки голосования в шоу "Голос. Дети"

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