12 Сентября 2020
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Политика Украина
Владимир Зеленский, кадр из фильма &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: kvartal95.com

Пресс-секретарь Зеленского назвала "указ о роспуске Верховной Рады" фейком

За два дня до инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в сети появилась фотокопия документа, в котором говорится о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 14 июля. В украинских СМИ это назвали проектом указа, который Зеленский, якобы, подпишет сразу после инаугурации. Примечательно, что в штабе Зеленского сначала даже комментировали "указ", замечая, что рассматривают разные варианты развития событий.
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Теперь, видимо, спохватившись, пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева назвала распространяемый документ фейком.

Стоит отметить, что у Зеленского есть формальный повод распустить Раду – отсутствие коалиции. Между тем, опросы показывают, что его партия "Слуга народа" может победить на парламентских выборах, будь они назначены на ближайшее время.

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Пресс-секретарь Зеленского назвала "указ о роспуске Верховной Рады" фейком

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Теги: владимир зеленский, роспуск парламента, верховная рада, парламентские выборы



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