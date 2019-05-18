Пресс-секретарь Зеленского назвала "указ о роспуске Верховной Рады" фейком

За два дня до инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в сети появилась фотокопия документа, в котором говорится о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 14 июля. В украинских СМИ это назвали проектом указа, который Зеленский, якобы, подпишет сразу после инаугурации. Примечательно, что в штабе Зеленского сначала даже комментировали "указ", замечая, что рассматривают разные варианты развития событий.

Теперь, видимо, спохватившись, пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева назвала распространяемый документ фейком.

Стоит отметить, что у Зеленского есть формальный повод распустить Раду – отсутствие коалиции. Между тем, опросы показывают, что его партия "Слуга народа" может победить на парламентских выборах, будь они назначены на ближайшее время.