12 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
(2005) | Фото: www.ng.ru

Бывшего президента Армении отпустили из-под ареста под поручительство лидеров Нагорного Карабаха

Бывший президент Армении Роберт Кочарян освобожден из-под стражи до суда по уголовному делу. Судья Давид Григорян огласил решение: "Суд решил изменить меру пресечения Кочаряну, применив личное поручительство". Поручителями стали лидерв непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян, передает РИА Новости.

По словам адвоката Кочаряна Арама Орбеляна, защита при оптимистичном сценарии ждала в целом прекращения дела, однако суд решил освободить Кочаряна до суда по уголовному делу.

Противники Кочаряна перекрыли дорогу, прилегающую к суду, протестуя против решения суда о его освобождении. Там же находятся сторонники Кочаряна.

Уголовное дело расследуется в связи с разгоном в марте 2008 года акций протеста – Кочаряну предъявили обвинение в свержении конституционного строя.

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Бывшего президента Армении отпустили из-под ареста под поручительство лидеров Нагорного Карабаха

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Теги: роберт кочарян, поручительство, арест, свержение государственного строя



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