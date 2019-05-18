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Спорт За рубежом
Сергей Бобровский сборная России по хоккею (2017) | Фото: fhr.ru

Сборная России обыграла Латвию на Чемпионате мира по хоккею со счетом 3:1

Сборная России обыграла сборную Латвии на чемпионате мира по хоккею в матче группового этапа. Встреча завершилась со счетом 3:1 в нашу пользу. Таким образом, россияне выиграли пять из пяти матчей в групповом этапе, а у Латвии – две победы.
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Первый период подопечные Ильи Воробьёва проиграли, пропустив гол в меньшинстве от Оскарса Цибульскиса, пишет "Чемпионат.com" На старте второго периода сборная России сумела сравнять счёт и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Дмитрия Орлова и Никиты Гусева. На 33-й минуте Никита Кучеров упрочил преимущество россиян, установив окончательный счёт.

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Сборная России обыграла Латвию на Чемпионате мира по хоккею со счетом 3:1

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Теги: сборная россии, чемпионат мира по хоккею, россия - латвия



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