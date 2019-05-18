12 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
коллаж, толпа, народ, Украина, украинцы, демография, вымирание (2017) | Фото: Накануне.RU

У Зеленского анонсировали перепись населения и "аудит государства"

Новый президент Украины Владимир Зеленский, который 20 мая вступит в должность, намерен в первые 100 дней провести "аудит государства", в том числе перепись населения. Об этом на канале "112 Украина" заявил его советник Руслан Стефанчук.
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Новому президенту нужно знать, в каком состоянии находится страна и сколько в ней людей, ибо сегодня этого "никто не понимает", подчеркнул Стефанчук. Привлекаться будут местные и иностранные организации.

По его словам, от результатов переписи населения зависят, в частности, социальные программы и количество депутатов в Раде.

"Если вы заглянете в любую областную администрацию, вы увидите, что там половина людей, которые имеют инвалидность второй группы, чернобыльцы, и так далее - люди, которые никогда там не были", - сказал советник Зеленского.

Напомним, что официально население Украины составляет 42 млн. За вычетом ДНР и ЛНР остается 39 млн. Министр социальной политики Андрей Рева заявил в конце прошлого года, что на постоянной основе за границей работают 3 млн граждан страны, а непостоянно - от 7 до 9 млн человек. То есть реальное население Украины едва составляет 36 млн.

Еще в 2017 году в Верховной раде заявляли, что в стране не более 35 млн.

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У Зеленского анонсировали перепись населения и "аудит государства"

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, население



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