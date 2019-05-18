Железнодорожную часть Крымского моста откроют с опережением графика

Железнодорожная часть Крымского моста откроется раньше срока. Об этом в ходе рабочей поездки на полуостров рассказал глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих.

"У нас принято указание, пожелание руководителя выполнять, и это указание [по открытию ж/д части раньше срока] будет исполнено", - сказал министр, имея в виду пожелание Владимира Путина пораньше открыть ж/д сообщение на Крымском мосту.

Президент РФ Владимир Путин 16 мая, выступая на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость" в Сочи, подтвердил, что знаком с проблемой завышенных цен на продовольствие в Крыму, и заверил, что власти работают над ее комплексным решением. При этом Путин отметил, что Крымский мост сыграет свою роль в улучшении снабжения товарами крымского региона. Также он заверил, что в конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена и заработает, передает ТАСС.