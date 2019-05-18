Вице-канцлер Австрии подал в отставку после коррупционного скандала с "русским следом"

Вице-канцлер Австрии, лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку. Об этом он сообщил на пресс-конференции в субботу, 18 мая, в Вене. Перед этим заместитель главы кабмина встретился с канцлером страны Себастьяном Курцем. По словам Штрахе, тот выразил согласие с решением своего зама. При этом с поста председателя партии политик тоже уходит.

Причиной отставки Штрахе стал коррупционный скандал с "русским следом".

Штрахе заподозрили в компрометирующей связи с россиянкой по имени Алена Макарова. События, которые сейчас всплыли в немецких и австрийских СМИ, относятся к 2017 году, дело было на острове Ибица.

Немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видео встречи Штрахе с Макаровой. Это произошло, впрочем, до того, как лидер оппозиционной Австрийской партии свободы получил пост вице-канцлера. Речь идет о тайной встрече, и Макарову называют племянницей одного из российских олигархов.

По неподтвержденным данным, Штрахе обсуждал с россиянкой материальную поддержку его партии на парламентских выборах в обмен на покупку 50% издания Kronen Zeitung. Также Штрахе, якобы, готов был содействовать даме в получении госконтрактов в строительной отрасли.

Прокуратура Австрии собирается проверять информацию и по результатам принимать решение. Политические оппоненты Штрахе потребовали, помимо отставки вице-канцлера, перевыборов в парламент.