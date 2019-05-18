12 Сентября 2020
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Общество В России
Доренко, Сергей (2012) | Фото:

Часть праха Сергея Доренко захоронили в Москве, другую развеют над горой Митридат в Крыму

В Москве на Аллее журналистов на Троекуровском кладбище захоронили часть праха Сергея Доренко. Другую часть, по желанию самого журналиста, развеют над горой Митридат в Керчи – на его малой родине. На церемонии присутствовали только родные и близкие трагически погибшего 59-летнего мужчины.

Как сообщало Накануне.RU, в пятницу, 17 мая, в траурном зале кладбища с Доренко простились несколько сотен человек, среди которых были коллеги-журналисты, политики, бизнесмены, общественные деятели и поклонники его творчества.

Доренко скончался 9 мая. Он ехал на мотоцикле, когда произошел разрыв аневризмы грудной аорты. Заболевание, приведшее к трагедии, беспокоило журналиста уже несколько лет.

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Часть праха Сергея Доренко захоронили в Москве, другую развеют над горой Митридат в Крыму

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Теги: сергей доренко, прах, прощание, кремация



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