Екатеринбург вошел в десятку городов с самыми интересными музеями

К Международному дню музеев, который отмечается 18 мая (и в который в российских городах традиционно уже пройдет "Ночь музеев"), аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов России с самыми интересными музеями (на основе интернет-опроса).

За Санкт-Петербург как лучший город для посещения музеев отдали 50% голосов, за Москву — 25%, за Нижний Новгород — 6%, за Ярославль, Владимир и Великий Новгород — по 4%, за Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь — по 2% голосов.

В Санкт-Петербурге в число самых популярных музеев входят Петергоф, Эрмитаж и Русский музей.

В Москве в число самых популярных музеев попали Пушкинский музей, Третьяковская галерея и музеи Московского Кремля, включая Оружейную палату.