12 Сентября 2020
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Политика За рубежом
австрия зальцбург (2007) | Фото: Накануне.ru

На вице-канцлера Австрии нашли компромат: вел тайные переговоры с россиянкой

Вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили в компрометирующей связи с россиянкой по имени Алена Макарова. События, которые сейчас всплыли в немецких и австрийских СМИ, относятся к 2017 году, дело было на острове Ибица.

Немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видео встречи Штрахе с Макаровой. Это произошло, впрочем, до того, как лидер оппозиционной Австрийской партии свободы получил пост вице-канцлера. Речь идет о тайной встрече, и Макарову называют племянницей одного из российских олигархов.

По неподтвержденным данным, Штрахе обсуждал с россиянкой материальную поддержку его партии на парламентских выборах в обмен на покупку 50% издания Kronen Zeitung. Также Штрахе, якобы, готов был содействовать даме в получении госконтрактов в строительной отрасли.

Прокуратура Австрии уже собирается проверять информацию и по результатам принимать решение. Противники партии Штрахе потребовали его отставки и даже перевыборов в парламент. Между тем, генсек Австрийской партии свободы заявил, что к появлению компромата могут быть причастны политические конкуренты, пишет "Коммерсант".

 

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На вице-канцлера Австрии нашли компромат: вел тайные переговоры с россиянкой

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Теги: вице-канцлер австрии, хайнц-кристиан штрахе, компромат, коррупция



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