Свердловские власти предложат альтернативные площадки для строительства храма Святой Екатерины – Куйвашев

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выступил с обращением к жителям Екатеринбурга. Он заявил, что в понедельник в СМИ и на сайтах госорганов будет опубликован список возможных мест строительства храма Святой Екатерины, против возведения которого у театра драмы неделю протестовали горожане.

"Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырёх потенциальных площадок. Причём этот список не носит исчерпывающий характер. Предлагайте свои варианты – все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом – проведём опрос жителей. И сообща примем окончательное решение. Сделаем это — открыто", - говорится в заявлении губернатора.

Глава региона отметил, что строительство храма – "абсолютно благое дело", и никто этого не отрицает. Но мнения о месте строительства "диаметрально противоположные".

"Хотел бы прямо сказать вам, что и я лично, и власти области, города понимаем свою ответственность за достижение общего согласия по этому вопросу. Если ошибки допущены, в том числе и мной — то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций — мнение всех, без исключения, жителей города и области — одинаково ценно.

Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так — храм или сквер. И храм, и сквер — нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу — должны решить все вы, жители Екатеринбурга", - говорится в заявлении, распространенном в субботу, 18 мая.