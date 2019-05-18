Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и крымских татар

Избранный президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook пост, посвященный 75-й годовщине начала депортации крымских татар. Впрочем, большая часть его спича была посвящена не истории, а современным событиям.

"Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа - никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму. Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день. Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим не был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымскими татарами – прим. ред.). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!" – пишет Зеленский.

В комментариях, впрочем, не все поддерживают радужное и боевое настроение Зеленского. "Петя, да это точно ты! Правда помолодел немного, да похудел. А если серьёзно - за вас голосовали, не для того, что бы вы продолжали политику предшественников", - пишут Зеленскому.