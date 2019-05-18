Штаб Зеленского прокомментировал проект закона о досрочном роспуске Рады

Накануне в прессе появился документ, предполагающий досрочный роспуск Верховной Рады Украины после инаугурации Владимира Зеленского и назначение новых парламентских выборов.

Этот указ, оказавшийся в СМИ, прокомментировал представитель штаба Зеленского Руслан Стефанчук. По его словам, досрочный роспуск Рады – один из вариантов действий нового президента.

По словам Стефанчука, штаб Зеленского прорабатывает "разные варианты подходов", одним из которых является роспуск парламента. Однако окончательное решение, отметил он, примет сам избранный глава государства.

Стефанчук также пояснил, что роспуск Рады будет зависеть от того, станут ли депутаты искать взаимопонимания с Зеленским.

Согласно украинской конституции, после объявления о роспуске действующей коалиции у депутатов есть 30 дней для формирования нового большинства. Если им это не удалось, у президента Украины появляется право досрочно распустить парламент. При этом роспуск Рады невозможен менее чем за полгода до плановых выборов, отмечает РИА Новости.

Сейчас в Раде нет коалиции, между тем, опросы общественного мнения показывают, что партия Зеленского "Слуга народа" могла бы одержать победу, если бы выборы в парламент проводились в ближайшее время.