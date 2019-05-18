СМИ: У Зеленского готов указ о роспуске Рады

12 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: REUTERS

СМИ: У Зеленского готов указ о роспуске Рады

Избранный президент Украины Владимир Зеленский распустит Верховную раду сразу после своей инаугурации 20 мая. Текст указа приводит издание "Страна". Правда, в него еще могут внести изменения.
Читайте также:

Основанием для роспуска парламента является то, что с 19 февраля 2016 года, после выхода из правящей коалиции "Батькивщины" и "Самопомощи", в ней осталось меньше необходимого минимума в 226 депутатов. И хотя спикер Рады Андрей Парубий официально объявил о смерти коалиции только вчера, Зеленский ссылается в проекте указа именно на факт выхода из нее три года назад "Батькивщины" и "Самопомощи" и то, что в двух оставшихся фракциях суммарно не набирается 226 депутатов, а новой коалиции создано не было.

"Постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 14 июля 2019 года", - говорится, в частности, в проекте указа.

Как сообщало Накануне.RU, советник Зеленского Дмитрий Разумков подтвердил, что Зеленский будет инициировать роспуск Верховной рады.

Многие эксперты отмечают, что Зеленскому выгодно провести досрочные выборы в Раду как можно раньше, пока его рейтинг и его партии весьма высок. Напомним, за "Слугу народа" готовы проголосовать 40% из числа тех, кто будет участвовать в выборах. У "Оппозиционной платформы – за жизнь", "Блока Петра Порошенко "Солидарность" и "Батькивщины" Юлии Тимошенко - 9-11%. Остальные партии могут и не попасть в парламент. То есть партия Зеленского сможет даже самостоятельно сформировать правящую коалицию.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

СМИ: У Зеленского готов указ о роспуске Рады

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Владимир Зеленский, Верховная рада



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети