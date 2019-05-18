СМИ: У Зеленского готов указ о роспуске Рады

Избранный президент Украины Владимир Зеленский распустит Верховную раду сразу после своей инаугурации 20 мая. Текст указа приводит издание "Страна". Правда, в него еще могут внести изменения.

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Основанием для роспуска парламента является то, что с 19 февраля 2016 года, после выхода из правящей коалиции "Батькивщины" и "Самопомощи", в ней осталось меньше необходимого минимума в 226 депутатов. И хотя спикер Рады Андрей Парубий официально объявил о смерти коалиции только вчера, Зеленский ссылается в проекте указа именно на факт выхода из нее три года назад "Батькивщины" и "Самопомощи" и то, что в двух оставшихся фракциях суммарно не набирается 226 депутатов, а новой коалиции создано не было.

"Постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 14 июля 2019 года", - говорится, в частности, в проекте указа.

Как сообщало Накануне.RU, советник Зеленского Дмитрий Разумков подтвердил, что Зеленский будет инициировать роспуск Верховной рады.

Многие эксперты отмечают, что Зеленскому выгодно провести досрочные выборы в Раду как можно раньше, пока его рейтинг и его партии весьма высок. Напомним, за "Слугу народа" готовы проголосовать 40% из числа тех, кто будет участвовать в выборах. У "Оппозиционной платформы – за жизнь", "Блока Петра Порошенко "Солидарность" и "Батькивщины" Юлии Тимошенко - 9-11%. Остальные партии могут и не попасть в парламент. То есть партия Зеленского сможет даже самостоятельно сформировать правящую коалицию.