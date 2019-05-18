В Екатеринбурге проходит встреча Высокинского и горожан, выступающих за сохранение сквера у драмтеатра

В Екатеринбурге проходит встреча главы города Александра Высокинского с горожанами, выступающими против строительства в сквере у театра драмы собора Святой Екатерины.

Около 11 утра у входа в администрацию города собралась группа, которая так и не смогла выбрать 30 делегатов – в итоге на встречу пустили всех, звучала цифра 59 человек плюс журналисты, которые пришли чуть раньше, передает корреспондент Накануне.RU.

В начале встречи Александр Высокинский отметил, что сейчас "мы находимся в режиме прямой демократии и пишем новую страницу истории города". По его мнению, стихийная дискуссия в сквере, в которой он пытался поучаствовать позавчера вечером, ни к чему бы не привела, поскольку такие мероприятия могут использовать в своих интересах экстремисты.

В итоге на повестку встречи вынесли три вопроса: что нужно проводить – опрос или референдум (сейчас власти города готовятся к опросу), нужно ли "обнулить ситуацию" (убрать забор, приостановить работы или даже вообще отказаться от планов по строительству храма), а также ревизия механизмов учета общественного мнения (имеются в виду общественные слушания, опросы, референдумы и т.д.).

Пока самым острым и первостепенным является первый вопрос. Высокинский заявил, что результаты опроса будут обязательными для исполнения, хотя горожане напоминают: результаты опроса, согласно городским законам, носят рекомендательный характер.

Напомним, в результате почти недельных акций протеста в центре города на ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин. Он предложил провести опрос мнения "жителей микрорайона, где собираются возводить храм". Но поскольку вопрос касается далеко не только жителей микрорайона, опрос было решено провести во всем городе. Тем не менее, его механизм пока не определен.