12 Сентября 2020
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Общество В России
Федор Конюхов (2015) | Фото:mann-ivanov-ferber.ru

Федору Конюхову надоело плавать – он собирается покорить стратосферу

Известный путешественник Федор Конюхов, который еще недавно в одиночку переживал шторм в океане, завершил морские проекты и хочет заняться воздухоплаванием.

9 мая Фёдор Конюхов стал первым человеком в истории, кому удалось совершить одиночный переход на вёсельной лодке через Южный океан от Новой Зеландии до пролива Дрейка. Путь он преодолел за 154 дня. Длина маршрута составила 11,5 тысяч километров, напоминает радиостанция "Говорит Москва".

"Океаном он уже насытился. У нас сейчас в планах полёт в стратосферу. Шар готов", - рассказал журналистам сын путешественника Оскар.

Фёдору Конюхову предстоит полететь на самом большом в истории аэростате. Цель — подняться на 25 км и побить рекорд в 21 км, установленный 13 лет назад представителем Индии.

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Федору Конюхову надоело плавать – он собирается покорить стратосферу

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Теги: федор конюхов, воздушный шар, стратосфера, рекорд



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Ранее 15.03.2015 14:06 Мск Федор Конюхов и Иван Меняйло поставили новый российский рекорд по продолжительности полета на воздушном шаре

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