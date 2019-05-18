МАК завершил расшифровку параметрических "черных ящиков" сгоревшего "Суперджета"

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых параметрических самописцев (аварийного и эксплутационного) SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево 5 мая.

"Комиссией по расследованию в соответствии с российским законодательством в адрес Росавиации направлено последующее донесение об авиационном происшествии. Техническая комиссия МАК взаимодействует с правительственной комиссией, назначенной в целях расследования катастрофы самолета Superjet RRJ-95B (бортовой номер RA-89098) публичного акционерного общества "Аэрофлот – российские авиалинии", происшедшей 5 мая 2019 г. в Московской области, оказания помощи пострадавшим и семьям погибших, а также содействия в ликвидации последствий указанной катастрофы", - говорится в сообщении МАК.

Расшифровка голосовых самописцев, в том числе переговоры пилотов с диспетчерами и диспетчеров со спасателями, появилась в сети ранее и ее подлинность была подтверждена авиационными властями.

Накануне РИА Новости опубликовало выдержки из некого документа Росавиации, в котором, якобы, говорится о некоторых параметрах ЧП. Например, о несоответствиях инструкции некоторых действий экипажа. Однако, позже "Аэрофлот" выпустил заявление, в котором встал на сторону пилотов и отметил, что их действия были максимально эффективными в условиях возможного развития критической ситуации. Также перевозчик призвал не делать никаких выводов о вине за катастрофу до официального завершения расследования.

Напомним, в результате аварийной посадки и последовавшего пожара в самолете погиб 41 человек, всего на борту были 78 человек.