12 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Ким Кардашьян Канье Уэст (2018) | Фото:instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали четвертого ребенка Псалмом

Стало известно имя четвертого ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэста. Младшего сына, как и младшую дочь пары, выносила суррогатная мать, поскольку после вторых родов у Ким возникли серьезные проблемы со здоровьем.

И вот выяснилось, что пара назвала сына… Псалом! В социальных сетях Кардашьян опубликовала фото новорожденного ребенка, родившегося 9 мая. Она написала, что они с мужем "безмерно благословенны", а еще – что ребенка зовут Псалом Вест.

Напомним, что псалом – торжественное, как правило, молитвословное песнопение. Впрочем, что удивляться, ведь старшего сына пары зовут Сейнт, то есть "Святой". Также у Ким и Канье две дочки – Норт и Чикаго.

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Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали четвертого ребенка Псалмом

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Теги: ким кардашьян, канье уэст, странные имена, многодетная семья



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