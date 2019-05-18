Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали четвертого ребенка Псалмом

Стало известно имя четвертого ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэста. Младшего сына, как и младшую дочь пары, выносила суррогатная мать, поскольку после вторых родов у Ким возникли серьезные проблемы со здоровьем.

И вот выяснилось, что пара назвала сына… Псалом! В социальных сетях Кардашьян опубликовала фото новорожденного ребенка, родившегося 9 мая. Она написала, что они с мужем "безмерно благословенны", а еще – что ребенка зовут Псалом Вест.

Напомним, что псалом – торжественное, как правило, молитвословное песнопение. Впрочем, что удивляться, ведь старшего сына пары зовут Сейнт, то есть "Святой". Также у Ким и Канье две дочки – Норт и Чикаго.