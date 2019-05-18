СМИ: Юлия Скрипаль выступит с заявлением в ближайшее время

Родственница Юлии Скрипаль, отравленной вместе с отцом Сергеем Скрипалем в английском Солсбери, рассказала, что девушка намерена "в ближайшее время" выступить с каким-то заявлением. Виктория Скрипаль утверждает, что Юлия не намерена возвращаться в Россию, при этом одна из ее подруг сейчас пытается продать квартиру дочери Скрипаля.

"Рассуждать сейчас о мотивах таких действий очень трудно. Ведь раньше она говорила, что хочет вернуться", — сказала Скрипаль. Она добавила, что Юлию и её отца Сергея Скрипаля перемещают с места на место, чтобы никто не узнал, где они находятся, пишут "Известия".

Напомним, в марте 2018 года в городке Солсбери были отравлены нервнопаралитическим веществом бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Скрипаль в России был осужден за шпионаж в пользу Великобритании.