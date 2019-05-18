СМИ: Юлия Скрипаль выступит с заявлением в ближайшее время

12 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
Юлия Скрипаль (2018) | Фото: youtube.com/BBC

СМИ: Юлия Скрипаль выступит с заявлением в ближайшее время

Родственница Юлии Скрипаль, отравленной вместе с отцом Сергеем Скрипалем в английском Солсбери, рассказала, что девушка намерена "в ближайшее время" выступить с каким-то заявлением. Виктория Скрипаль утверждает, что Юлия не намерена возвращаться в Россию, при этом одна из ее подруг сейчас пытается продать квартиру дочери Скрипаля.

"Рассуждать сейчас о мотивах таких действий очень трудно. Ведь раньше она говорила, что хочет вернуться", — сказала Скрипаль. Она добавила, что Юлию и её отца Сергея Скрипаля перемещают с места на место, чтобы никто не узнал, где они находятся, пишут "Известия".

Напомним, в марте 2018 года в городке Солсбери были отравлены нервнопаралитическим веществом бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Скрипаль в России был осужден за шпионаж в пользу Великобритании.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Юлия Скрипаль выступит с заявлением в ближайшее время

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: юлия скрипаль, сергей скрипаль, отравление в солсбери



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.06.2020 13:46 Мск СМИ: Скрипали под новыми именами переехали в Новую Зеландию
Ранее 03.02.2020 09:06 Мск Британский посол отказалась назвать страну пребывания Скрипалей
Ранее 18.12.2019 08:12 Мск Посол Великобритании: Скрипали отказались встречаться с российскими дипломатами
Ранее 07.08.2019 12:50 Мск СМИ: Скотленд-Ярд не нашел доказательств причастности Путина к отравлению Скрипалей
Ранее 02.08.2019 15:39 Мск Посольство РФ вновь просит Лондон дать возможность встретиться со Скрипалями
Ранее 28.06.2019 01:21 Мск Путин прокомментировал "дело Скрипалей"
Ранее 26.06.2019 09:00 Мск Сделку Скрипаля с Лондоном перед отравлением допустила его племянница
Ранее 23.05.2019 15:15 Мск СМИ сообщили о звонках Сергея Скрипаля племяннице: опубликована аудиозапись

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.02.2019 15:29 Мск В Совфеде считают, что Скрипалям "не дают открыть рот"
Ранее 26.02.2019 10:46 Мск Посол Великобритании в РФ: Сергей и Юлия Скрипаль живы, я могу подтвердить
Ранее 20.02.2019 02:00 Мск Мать Скрипаля просит полицию признать сына пропавшим без вести
Ранее 18.02.2019 13:24 Мск Племянница Скрипаля: Сергей давно кремирован и стоит в урне
Ранее 18.02.2019 05:35 Мск Посольство России в Британии выразило обеспокоенность судьбой Скрипалей
Ранее 17.02.2019 20:19 Мск The Sunday Times: Состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось
Ранее 17.02.2019 16:05 Мск На соборе Девы Марии в Солсбери появился российский флаг
Ранее 15.02.2019 09:08 Мск Bellingcat назвала имя "третьего подозреваемого" по делу Скрипалей
Ранее 13.02.2019 01:27 Мск "Дело Скрипалей": Лавров и Помпео обсудили "мутную историю"
Ранее 11.02.2019 15:25 Мск Генпрокуратура Болгарии: Третий причастный к "делу Скрипалей" приезжал в страну
Ранее 08.02.2019 11:56 Мск Bellingcat связал "третьего отравителя" Скрипалей с отравлением в Болгарии
Ранее 08.02.2019 07:54 Мск Британская полиция считает причастными к "делу Скрипалей" пятерых россиян
Ранее 07.02.2019 07:48 Мск Британские СМИ: Третий отравитель Скрипалей остался в Лондоне
Ранее 21.01.2019 15:28 Мск ЕС ввел санкции против главы ГРУ и его заместителя из-за "дела Скрипалей"
Ранее 17.01.2019 12:34 Мск Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Ранее 17.01.2019 01:10 Мск ЕС введет санкции против Петрова и Баширова
Ранее 23.11.2018 03:00 Мск Лондон опубликовал новое видео с Петровым и Бошировым

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети