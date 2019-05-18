В Москве задержана мать девочки, оставившая ребенка в поликлинике

Московские следователи нашли родственников девочки, оставленной накануне в одной из столичных поликлиник. А затем была задержана и доставлена на допрос 21-летняя мать ребенка. Сейчас сотрудники полиции и следственного комитета выясняют обстоятельства, побудившие девушку расстаться с ребенком.

Как сообщало Накануне.RU, в пятницу было возбуждено уголовное дело по ст. 125 и 156 УК РФ (оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

16 мая женщина с медицинском маской на лице оставила маленькую девочку в поликлинике на севере Москвы и не вернулась за ней. Врачи обратились в правоохранительные органы.