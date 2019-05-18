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Происшествия Центральный ФО В России
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

Следствие установило предполагаемых родственников девочки, оставленной в московской поликлинике

Следователи установили возможных родственников маленькой девочки, которую оставили в поликлинике на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время установлены предполагаемые родственники девочки, которая была найдена в городской поликлинике. Они допрашиваются в рамках уголовного дела", - сказала она.

Дело расследуется по статье "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

Как сообщало Накануне.RU, 16 мая неизвестная женщина, у которой была одета медицинская маска на лице, оставила ребенка в поликлинике на севере Москвы и не вернулась за ней.

Врачи обратились в правоохранительные органы. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Следствие установило предполагаемых родственников девочки, оставленной в московской поликлинике

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