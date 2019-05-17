12 Сентября 2020
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Общество За рубежом
(2018) | Фото: nsk.nsc24.org

Коуча Тони Роббинса заподозрили в сексуальных домогательствах

Личностный тренер Тони Роббинс (59), посетивший в прошлом году со скандалом Москву, подозревается в сексуальных домогательствах. Об этом пишет BuzzFeed News.
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Сам коуч отрицает все обвинения.

Из расследования следует, что Роббинс пользовался властью во время семинаров и бизнес-тренингов, просил и мужчин, и женщин "дотрагиваться и симулировать оргазм". Несколько сотрудников из окружения Роббинса, якобы, рассказывают о его домогательствах в 90-х и начале нулевых – это было до того, как он во второй раз женился. Двое его бывших последователей, ставших потом штатными сотрудниками, под присягой подписали заявления о домогательствах.

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Коуча Тони Роббинса заподозрили в сексуальных домогательствах

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Теги: тони роббинс, сексуальные домогательства, тренер



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