Коуча Тони Роббинса заподозрили в сексуальных домогательствах

Личностный тренер Тони Роббинс (59), посетивший в прошлом году со скандалом Москву, подозревается в сексуальных домогательствах. Об этом пишет BuzzFeed News.

Сам коуч отрицает все обвинения.

Из расследования следует, что Роббинс пользовался властью во время семинаров и бизнес-тренингов, просил и мужчин, и женщин "дотрагиваться и симулировать оргазм". Несколько сотрудников из окружения Роббинса, якобы, рассказывают о его домогательствах в 90-х и начале нулевых – это было до того, как он во второй раз женился. Двое его бывших последователей, ставших потом штатными сотрудниками, под присягой подписали заявления о домогательствах.