"Аэрофлот" вступился за экипаж сгоревшего "Суперджета"

Авиакомпания "Аэрофлот", чей SSJ-100 сгорел в аварии 5 мая в Шереметьево, опровергла информацию о том, что экипаж не следовал инструкции при заходе на посадку.

"Аэрофлот заявляет о несоответствии действительности информации, распространяемой СМИ, о нарушении инструкций экипажем рейса SU1492 при заходе на посадку в Шереметьево 5 мая", - говорится в сообщении перевозчика.

Ранее РИА Новости со ссылкой на документ Росавиации, сообщило, что экипаж не выпустил тормозные щитки на крыльях самолета при заходе на посадку. Однако "Аэрофлот" сообщает: "Закрылки были в положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы. Кроме того, по процедуре сначала включается реверс, а затем уже на устойчивом пробеге по взлетно-посадочной полосе выпускаются интерцепторы. Поэтому, ввиду отсутствия устойчивого пробега, выпуск интерцепторов был невозможен. Необходимо добавить, что требования к нормам летной годности для сертификации самолетов составлены таким образом, чтобы при любом развитии событий предотвратить ухудшение ситуации до катастрофической".

Перевозчик отмечает: "информация о действиях экипажа является неверным толкованием документа Росавиации".

Также в "Аэрофлоте" обратили внимание, что упомянутый документ Росавиации "не содержит выводов об ошибках экипажа или о нарушении им каких-либо инструкций".

"Оценки и выводы будут даны соответствующими полномочными органами, официально расследующими данное происшествие. Любые иные, прозвучавшие в ряде СМИ "выводы", являются инсинуацией, не соответствующей, в том числе, журналистской этике", - говорится в заявлении "Аэрофлота".

Напомним, во время аварийной посадки и последовавшего пожара в Шереметьево на борту самолета SSJ-100 погиб 41 человек.