ДТП с участием маршрутки в Волгограде: 16 пострадавших

Крупное ДТП с участием маршрутной "ГАЗели" произошло в районе 19:30 в Советском районе Волгограда в пятницу, 17 мая.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ЧП произошло в районе Университетского проспекта.

По данным местного полицейского главка, на который ссылается РИА Новости, пострадали 16 человек, из них 14 – госпитализированы, четверо – в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет.

По предварительным данным, у грузовика, столкнувшегося с маршруткой, отказали тормоза. После столкновения "ГАЗель" отлетела в опору освещения.