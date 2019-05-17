11 Сентября 2020
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Политика Украина
Петр Порошенко, Владимир Зеленский, дебаты (2019) | Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский пригласил украинцев посмотреть свою инаугурацию в парке

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам своей страны через твиттер.

"Дорогие украинцы! Согласно регламенту, я должен давать президентскую присягу в зале Верховной Рады, перед депутатами. Хотя очень хотел бы перед вами. Поэтому приглашаю вас утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в парламент. Там же, в парке, будет трансляция инаугурации", - пишет Зеленский.

Ранее в окружении Зеленского рассказали, что после присяги в Раде он отправится встречаться с представителями международных делегаций в Мариинский дворец, а оттуда – на свое рабочее место в администрацию президента на Банковой улице. А про встречу с простыми украинцами в парке ничего не говорилось. При этом Зеленский, по слухам, собирается отказаться от светского банкета в честь вступления в должность.

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Владимир Зеленский пригласил украинцев посмотреть свою инаугурацию в парке

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Теги: владимир зеленский, инаугурация, украинцы



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