Владимир Зеленский пригласил украинцев посмотреть свою инаугурацию в парке

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам своей страны через твиттер.

"Дорогие украинцы! Согласно регламенту, я должен давать президентскую присягу в зале Верховной Рады, перед депутатами. Хотя очень хотел бы перед вами. Поэтому приглашаю вас утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в парламент. Там же, в парке, будет трансляция инаугурации", - пишет Зеленский.

Ранее в окружении Зеленского рассказали, что после присяги в Раде он отправится встречаться с представителями международных делегаций в Мариинский дворец, а оттуда – на свое рабочее место в администрацию президента на Банковой улице. А про встречу с простыми украинцами в парке ничего не говорилось. При этом Зеленский, по слухам, собирается отказаться от светского банкета в честь вступления в должность.