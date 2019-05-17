"Рособоронэкспорт" закупает для Венесуэлы сухпайки на 14 миллионов

"Рособоронэкспорт" разместил на портале госзакупок лот на поставку специального рациона питания в Венесуэлу. Местом получения в конкурсных документах указан порт города Пуэрто-Кабельо, передает РБК.

Указывается, что в аукционе могут принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства. Начальная цена каждого пайка — 873,36 руб., общая цена договора — 14,377 млн. Общее количество единиц — 16,5 тыс. штук.

В рацион должны входить галеты или хлебцы, консервы, паштет, колбасный фарш, икра из овощей, джем или повидло, молочный шоколад, растворимый кофе, чай, соль и перец. Указывается, что поставка должна быть осуществлена в течение шести месяцев с даты подписания договора с возможностью досрочной отгрузки.