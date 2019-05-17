11 Сентября 2020
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Политика Санкт-Петербург
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Под предлогом «градозащиты» Резник проворачивал «темные махинации» в строительстве?

Фигурант громкого наркоскандала питерский депутат Максим Резник, как оказалось, вполне возможно, оказывает пренебрежение к закону не только употреблением запрещенных веществ. Владелец строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко заявил в интервью «Невским Новостям», что Резник занимался шантажом и вымогательством.

По словам топ-менеджера, в неблаговидных действиях участвовали, по меньшей мере, пять депутатов ЗакСа. Источник даже назвал фамилии: Вишневский, Ковалев, Резник, Никешин и Нотяг. Последний, к слову, уже отбывает срок за взяточничество.

По словам Глущенко, строительные компании сталкивались с препятствиями, которые создавали парламентарии. Как утверждает строительный топ-менеджер, под предлогом «градозащиты» они якобы замораживали процесс строительства, а затем вымогали «дань» за возможность продолжить работы без проверок и запросов.

«Отработанной» причиной для остановки строительства объектов у Резника и Нотяга была, по словам Глущенко, тема культурного наследия и памятников. В Санкт-Петербурге это немудрено. Ведь в северной столице более 9 тысяч памятников, и найти «подходящий» объект для «зацепки» было несложно. «Получалось, что наш 9-этажный дом, который находится в 15 километрах от Исаакиевского собора, каким-то образом влияет на Исаакиевский собор», - возмущается глава «Воин-В».

питерские депутаты, резник, нотяг, вишневский,никешин, ковалев(2019)|Фото:Невские новости

По словам организатора строительства, в некоторых случаях, чтобы остановить процесс, Резник даже заказывал 3D-визуализацию объекта на бюджетные средства. Однако депутат обещал стать лояльным, если ему будет поступать определенный регулярный доход.

Олег Глущенко также добавил, что знает много объектов в городе, строительство которых оказалось под вопросом из-за поддельных документов.

Разбираться в таких серьезных обвинениях уже явно дело не столько СМИ, сколько правоохранительных органов.

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Под предлогом «градозащиты» Резник проворачивал «темные махинации» в строительстве?

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Теги: петербург, депутат резник, оппозиция, гашиш, махинации, строительство



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