Google назвал фаворитов пользователей среди участников "Евровидения-2019"

Google составил топ-10 участников "Евровидения-2019" на основе популярных запросов пользователей поисковика.

"Если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран", то победил бы представитель Франции Билал Ассани. На втором месте оказалась группа Hatari из Исландии. Замыкает тройку лидеров Google-поиска певец Сергей Лазарев из России.

Также пользователи интересуются участниками из Нидерландов, Белоруссии, Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции.

"В 2017 году система подсчета баллов Google верно предсказала победителя конкурса, а в 2018 первое место на "Евровидении" занял один из фаворитов интернет-аудитории", - сообщили в пресс-службе интернет-гиганта.

Интересно, что в 2016-м году Лазарев уже участвовал в "Евровидении", и тогда занял именно третье место, хотя по итогам народного голосования был первым – картину его результатов подпортило профессиональное жюри.

Финал конкурса состоится в Телль-Авиве в субботу, 18 мая. Лазарев выйдет на сцену пятым, а всего за первое место будут бороться представители 26 стран.