В Москве загорелась резиденция британского посла

В здании резиденции британского посла в России на Софийской набережной в Москве произошел пожар. Было эвакуировано 20 человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, причиной инцидента стало короткое замыкание.

Площадь возгорания составила 0,5 кв. метра. Пожар оперативно потушили, пострадавших нет.

Особняк, в котором располагается резиденция посла, был построен в 70-х годах XIX века. На Софийской набережной, напротив Кремля, в бывшей городской усадьбе сахарозаводчика Харитоненко долгие годы располагалось посольство Великобритании, а сейчас, с постройкой нового здания и переездом посольства, особняк является резиденцией посла Великобритании.