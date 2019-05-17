СМИ: На сгоревшем SSJ-100 сигнал о пожаре сработал за четыре секунды до остановки самолета

На самолете SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", сгоревшем в Шереметьево 5 мая, сигнал о пожаре сработал за четыре секунды до остановки воздушного судна, система пожаротушения сработала через 20 секунд. Такие данные содержатся в документе Росавиации, который ранее процитировало РИА Новости. Там же сообщается, что скорость при посадке самолета не была превышена, несмотря на перегрузку в 1,6 тонны. А вот тормозные щитки (интерцепторы) при посадке не были выпущены, хотя инструкция того требует. Позже "Аэрофлот" опроверг информацию о невыпущенных щитках и их роли в дальнейшем критическом развитии ситуации.

Напомним, ЧП произошло 5 мая, тогда в вылетевший из Шереметьево борт SSJ-100 попала молния. Из-за этого отказала часть электроники, тем не менее, по предварительным данным, поломки не мешали самолету оставаться в воздухе и совершить посадку. В процессе посадки, уже на ВПП, самолет начало "козлить" и при очередном соприкосновении с полосой стойка шасси пробила топливный бак. Горючее попало на работающий двигатель, начался пожар. В результате погиб 41 человек, всего на борту находились 78 человек.