На покупку Антипинского НПЗ объявился претендент

Появился претендент на покупку крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода, построенного "с нуля" в постсоветской России - Антипинского НПЗ в Тюмени.

Как пишут "Ведомости", зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания "Сибнефтегазпереработка" заявила о готовности купить Антипинский НПЗ вместе с долгом за собственные и привлеченные у европейских партнеров деньги.

Это следует из письма гендиректора этой компании Ильи Гилева президенту Сбербанка Герману Грефу.

Заместитель гендиректора "Сибнефтегазпереработки" Александр Браун считает, что Антипинский НПЗ вместе с долгом можно сейчас оценить в $150–200 млн.

"Предприятие хорошее, единственное, что делает его убыточным, - большая долговая нагрузка", - говорит он.

"Сибнефтегазпереработка" создана недавно, в феврале 2019 г. Ее владельцы - три гражданина России: 50% - у Алексея Щуровского, 30% - у Гилева, 20% - у Виталия Никофорова. Щуровский является членом совета директоров Антипинского НПЗ.

Антипинский НПЗ входит в группу компаний "Новый Поток". К проекту имеет отношение соучредитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" - сокурсник президента РФ Владимира Путина Николай Егоров. В августе 2018 г. в совете директоров АНПЗ усилились представители "Сбербанка". Эксперты отмечали, что на деятельность предприятия негативно повлиял налоговый маневр Правительства РФ. На днях стало известно, что Антипинский нефтеперерабатывающий завод прекратил прием нефти.

Предприятие фигурировало в деле экс-начальника тюменского УФНС. Ради положительных показателей и премии Тамара Зыкова попросила у НПЗ 600 млн руб. налогов "наперед", в результате поправила финансовую статистику и получила премию в 88,3 тыс. руб., кроме этого, премиальные были выплачены и самому ведомству в размере 1 млн руб.