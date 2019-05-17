Порошенко дал украинское гражданство экс-депутату Госдумы Илье Пономареву

Уходящий президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство экс-депутату Госдумы Илье Пономареву, который в 2014 году единственный голосовал против возвращения Крыма в состав России. Об этом в Facebook написал сам Пономарев, причем на мове.

"Наконец это случилось!" - так заявил он.

Он назвал это большой честью, огромной ответственностью, новым этапом в жизни и пообещал содействовать привлечению в экономику Украины иностранных инвестиций, созданию рабочих мест, увеличению госбюджета - "все это для роста благосостояния украинцев".

Он уверен, что "процветание Украины - это ключ к изменениям в России".

Напомним, в июне 2014 года Пономарев бежал в США. В 2015 году был лишен неприкосновенности и заочно арестован. В июне 2016 года лишен депутатского мандата. Тогда же он получил вид на жительство на Украине, где жил последние три года.