11 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Илья Пономарев, депутат Госдумы &quot;Справедливая Россия&quot; (2012) | Фото: vk.com/ilya_ponomarev

Порошенко дал украинское гражданство экс-депутату Госдумы Илье Пономареву

Уходящий президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство экс-депутату Госдумы Илье Пономареву, который в 2014 году единственный голосовал против возвращения Крыма в состав России. Об этом в Facebook написал сам Пономарев, причем на мове.
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"Наконец это случилось!" - так заявил он.

Он назвал это большой честью, огромной ответственностью, новым этапом в жизни и пообещал содействовать привлечению в экономику Украины иностранных инвестиций, созданию рабочих мест, увеличению госбюджета - "все это для роста благосостояния украинцев".

Он уверен, что "процветание Украины - это ключ к изменениям в России".

Напомним, в июне 2014 года Пономарев бежал в США. В 2015 году был лишен неприкосновенности и заочно арестован. В июне 2016 года лишен депутатского мандата. Тогда же он получил вид на жительство на Украине, где жил последние три года.

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Порошенко дал украинское гражданство экс-депутату Госдумы Илье Пономареву

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Илья Пономарев



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